SARONNO – Martedì 23 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti nella prima parte, con la possibilità di alcune aperture nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni sull’area di Saronno per l’intera giornata.

Le temperature si manterranno stabili, con valori massimi intorno ai 10°C e minime sui 7°C. I venti soffieranno deboli: al mattino da Nordovest, nel pomeriggio da Ovest-Sudovest. Anche per questa giornata non risultano allerte meteo attive.

A livello regionale, la Lombardia sarà interessata da nuvolosità estesa, ma senza fenomeni di rilievo su gran parte del territorio. Alcune piogge potranno verificarsi nella notte sulle basse pianure occidentali e orientali, ma con tendenza a miglioramento. Le zone alpine e prealpine vedranno cieli più variabili con qualche schiarita più ampia.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

