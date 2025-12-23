Concerto dell’Epifania al Giuditta Pasta: tradizione e solidarietà il 5 gennaio con Sicilia a Saronno
23 Dicembre 2025
SARONNO – Fervono i preparativi per la quattordicesima edizione del Concerto dell’Epifania, in programma al teatro Giuditta Pasta il 5 gennaio alle 21. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Sicilia a Saronno in collaborazione con l’Ensemble Amadeus e con il patrocinio della Città di Saronno.
Sul palco saliranno il coro e l’orchestra sinfonica Amadeus, con il soprano Laura Scotti e il tenore Diego Cavazzin, diretti da Marco Raimondi. Il programma prevede alcune tra le più celebri arie del repertorio operistico italiano.
Dopo il successo delle edizioni precedenti, gli organizzatori puntano a confermare la forte partecipazione del pubblico, da sempre elemento distintivo dell’evento. Al termine del concerto è previsto il consueto brindisi.
Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza a favore di una realtà cittadina.
I biglietti possono essere prenotati o acquistati alla libreria Mondadori di via Portici 12, all’edicola Marco in corso Italia 84, da Fotodigital in via Mazzini 11, oppure online sul sito www.ensembleamadeus.org/20260105_saronno/.
(foto archivio: una precedente edizione)
