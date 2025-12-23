Saronnese

GERENZANO/CISLAGO – Cumuli di teli, sacchi, pannelli e rifiuti domestici ammassati a pochi metri dall’asfalto, in una strada stretta e immersa nel bosco. È la situazione segnalata da un cittadino lungo via Caravaggio, strada boschiva che collega Gerenzano e Cislago, dove una discarica abusiva è cresciuta nelle ultime settimane, diventando anche un potenziale pericolo per la viabilità.

Secondo la segnalazione, i rifiuti sono aumentati in quantità e varietà, invadendo la banchina e restringendo ulteriormente la carreggiata. In alcuni punti il materiale è finito a ridosso della curva, riducendo la visibilità per automobilisti e ciclisti che percorrono quotidianamente il collegamento tra i due comuni.

Oltre al degrado ambientale, il timore è per la sicurezza: sacchi e pannelli possono spostarsi sulla strada, soprattutto in caso di pioggia o vento, con il rischio di incidenti. “È possibile che non si riesca a trovare un sistema per individuare chi danneggia la natura e mette in pericolo chi passa?” chiede il cittadino.

La richiesta è di un intervento rapido di rimozione e di controlli più efficaci, anche con strumenti di monitoraggio, per fermare gli abbandoni e tutelare un’area verde già messa a dura prova.

