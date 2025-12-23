Saronnese

GERENZANO – Si è svolta sabato 20 dicembre l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale, accompagnata dalla presentazione di una panchina artistica a tema letterario e dalla cerimonia di bollatura con annullo filatelico. Un pomeriggio partecipato e ricco di significato, che ha visto una forte presenza di cittadini e realtà del territorio; presente anche la sindaca Stefania Castagnoli.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gerenzano, ha rappresentato un momento importante per la comunità, non solo per l’apertura di un nuovo spazio culturale, ma anche per il valore simbolico attribuito alla panchina artistica e alla cerimonia filatelica, pensate come segni duraturi di identità e condivisione.

Nel corso dell’evento l’amministrazione comunale ha voluto esprimere un ringraziamento a tutte le persone e le istituzioni che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Tra questi i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Samuele Astuti, l’artista Fabrizio Vendramin, i responsabili di Poste italiane, Weg Automation Europe srl, il parroco don Nando, del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano, i rappresentanti degli uffici comunali, della Pro loco di Gerenzano e della cooperativa Scelag.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai cittadini e agli amici che hanno preso parte all’inaugurazione, la cui presenza e partecipazione hanno confermato il forte legame tra il paese e i progetti culturali promossi sul territorio.

(foto: alcuni momenti della inaugurazione)

23122025