SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 23 dicembre, l’attenzione si è concentrata sul caos in via Varese per l’arrivo del rapper 22Simba, sulle immagini del progetto Greenway del Lura e sulle polemiche legate al futuro dell’area ex Isotta. Spazio anche alla magia del Natale portata in scena dagli alunni della primaria Ignoto Militi.

L’arrivo a sorpresa del rapper 22Simba in un negozio di via Varese ha creato forti disagi alla viabilità, con centinaia di fan in coda, traffico in tilt e momenti di tensione tra urla e slalom tra le auto.

Prime immagini per il progetto Greenway del parco Lura, che prevede un importante intervento da 2,7 milioni di euro con passerelle e nuovi percorsi per valorizzare l’area naturale.

Attac esprime delusione per le scelte sull’ex Isotta: secondo il gruppo si è abbandonata la partecipazione pubblica in favore di un modello che privilegia interessi privati e una visione elitaria della città.

I bambini della primaria Ignoto Militi hanno portato in scena una rappresentazione natalizia con la “Signora Berta e il Signor Vitale”, regalando momenti di emozione e condivisione a teatro.

Sul progetto ex Isotta si accende anche lo scontro politico: le opposizioni, con l’eccezione di Obiettivo Saronno, contestano il percorso della commissione e chiedono il rinvio del consiglio comunale.

