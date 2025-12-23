Politica

SARONNO – Italia C’è è ufficialmente parte integrante di Forza Italia. Lo scorso 18 dicembre presso la Camera dei Deputati, il presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera, on. Paolo Barelli, ha firmato la dichiarazione che sancisce formalmente l’integrazione del movimento L’Italia C’è all’interno di Forza Italia, riconoscendone la piena rappresentanza politica e istituzionale attraverso il partito fondato da Silvio Berlusconi.

Un passaggio politico di grande rilievo che arriva a un anno dall’affiliazione ufficiale, avvenuta nel novembre 2024, e che consolida un percorso coerente, serio e profondamente radicato nei valori del liberalismo, dell’impresa, del lavoro e dello sviluppo.

Fondato anni fa da Gianfranco Librandi, L’Italia C’è ha rappresentato fin dall’inizio un laboratorio politico e culturale orientato alla crescita economica, all’innovazione industriale e alla responsabilità sociale. Con questo atto formale, il movimento entra definitivamente nel perimetro di Forza Italia, rafforzandone il profilo riformatore e la capacità di dialogo con il mondo produttivo e civile del Paese.

Da oggi quindi Forza Italia con la parte riformista di L’Italia C’è rafforza il dialogo con quei cittadini che oggi ancora non si sentono rappresentati nel centrodestra ma non vogliono arrendersi al disfattismo della sinistra.

Si conferisce anche un maggiore rilievo politico a Gianfranco Librandi, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, che vede riconosciuto il lavoro svolto negli anni e il valore del progetto L’Italia C’è all’interno del partito. Un riconoscimento che si traduce in un ruolo più incisivo nel rafforzamento dell’azione politica di Forza Italia, sia sul piano nazionale sia territoriale.

Nei prossimi mesi, l’Italia C’è, attraverso Gianfranco Librandi, darà un contributo concreto a Forza Italia promuovendo eventi, incontri e iniziative su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di affrontare le grandi sfide dello sviluppo del Paese: economia e industria, energia, cultura, politiche per i giovani e competitività del sistema Italia. Un percorso fatto di confronto diretto con cittadini, imprese, professionisti e giovani, per costruire proposte serie, pragmatiche e orientate al futuro, in piena sintonia con la linea politica di Forza Italia.

