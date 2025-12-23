Comasco

LOMAZZO – Si è svolta nei giorni scorsi un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla lotta allo spreco alimentare promossa dal Comune di Lomazzo. In orario pomeridiano, con la collaborazione di Sodexo, della dirigente scolastica, del sindaco Paola Molteni e dell’assessore all’istruzione Vsleria Benzoni ed altri rappresentanti dell’ente locale, sono state distribuite a tutti i bambini delle scuole le cosiddette “borse antispreco”.

Grazie a questo accessorio, gli studenti potranno portare a casa la frutta rimasta integra, così come succhi e dolci non deteriorabili non consumati durante i pasti scolastici. Un gesto semplice che punta a sensibilizzare i più giovani sull’importanza di evitare gli sprechi e di prestare attenzione all’uso responsabile delle risorse.

L’iniziativa rientra in un percorso educativo più ampio volto a promuovere comportamenti sostenibili fin dall’età scolastica, con l’obiettivo di costruire una maggiore consapevolezza ambientale partendo dalle azioni quotidiane.

(foto di gruppo alla consegna delle borse antispreco alimentare a scuola a Lomazzo)

