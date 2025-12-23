iltra2

TRADATE – Prenderà il via lunedì 12 gennaio 2026 alla biblioteca Frera un nuovo percorso di accompagnamento e sostegno dedicato ai neogenitori. L’iniziativa, intitolata “Il cerchio delle mamme”, è promossa dal comune di Tradate e rientra nel progetto “Insieme si cresce”, che propone percorsi gratuiti di supporto alla famiglia e ai bambini nella fascia 0-3 anni.

Gli incontri si svolgeranno ogni secondo e quarto lunedì del mese, dalle 9.30 alle 11, negli spazi della Biblioteca Frera, che ha sede in via Zara 37. Il percorso è rivolto agli adulti nel loro ruolo genitoriale e relazionale con i figli da 0 a 6 mesi, offrendo un contesto di confronto, ascolto e accompagnamento nelle prime fasi della genitorialità.

Per garantire un clima raccolto e favorire il dialogo, è previsto un numero massimo di sei coppie per ciascun incontro. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione anticipata: chi intende partecipare dovrà inviare, entro il giovedì della settimana precedente all’incontro scelto, una email all’indirizzo [email protected].

“Il cerchio delle mamme” si inserisce in un più ampio insieme di attività pensate per sostenere le famiglie nei primi anni di vita dei bambini, con particolare attenzione alla relazione genitore-figlio e alla condivisione delle esperienze tra mamme e papà che stanno vivendo lo stesso delicato periodo.

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

