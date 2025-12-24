Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno su adozione del piano ex Isotta Fraschini.

“Sul Piano Integrato Isotta l’opposizione ha scelto di non scegliere.

Di fronte a una decisione destinata a segnare il futuro urbano di Saronno, una parte della minoranza ha preferito prima rifugiarsi nei cavilli procedurali e poi, quando è arrivato il momento di assumersi una responsabilità, abbandonare l’aula e non partecipare al voto.

Non tutta l’opposizione, va detto. Ma guarda caso Forza Italia e l’ex sindaco che sul Piano Isotta ha creato anni di stallo e che oggi non può certo fingere di non conoscerne contenuti, percorso e implicazioni. Parlare di “mancanza di tempo” in questo contesto non è credibile: è una scelta politica mascherata da alibi procedurali.

Un gesto che non è protesta, ma resa politica.

Una resa ancora più grave perché il Piano Isotta non nasce oggi. È da anni al centro del dibattito cittadino, è passato attraverso confronti pubblici e prese di posizione politiche ed è stato, in modo esplicito o implicito, uno dei temi della recente campagna elettorale. Sostenere oggi di “non aver avuto tempo” per valutarlo significa semplicemente non voler prendere posizione.

La verità è che questo piano fa saltare un sistema.

Per decenni Saronno è cresciuta attraverso piccoli interventi edilizi, operazioni frammentate, equilibri rassicuranti per i soliti noti del mattone locale. Un modello che ha prodotto poca visione, molto consumo di territorio e benefici concentrati sempre negli stessi ambienti.

Il Piano Isotta rompe questa tradizione: cambia scala, cambia metodo, cambia interlocutori. E soprattutto rimette al centro una trasformazione urbana complessiva, sottraendola alla logica degli interessi particolari.

Non è un caso che una parte dell’opposizione provenga dagli stessi mondi che da anni gravitano attorno all’edilizia saronnese, più impegnati a difendere rendite di posizione che a discutere seriamente di rigenerazione urbana, spazio pubblico, funzioni innovative e futuro della città. Quando un piano non è “addomesticabile” e non si presta alla logica dei piccoli orticelli, allora diventa improvvisamente “troppo complesso”, “affrettato”, “da rimandare”.

La politica locale ha bisogno di confronto, non di gesti dimostrativi. I cittadini chiedono scelte, responsabilità e visione, non uscite dall’aula. Chi governa ha il dovere di decidere; chi è all’opposizione ha il dovere, altrettanto importante, di proporre alternative credibili. Quando questo non avviene, il problema non è il tempo a disposizione, ma la mancanza di contenuti.

Ed è su questo terreno – quello delle idee e delle responsabilità – che si misura la qualità della democrazia cittadina.

