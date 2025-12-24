Primo piano

SARONNO – “Cara assessore (scusi se non la chiamo assessora ma “assessore” ha un “sesso” solo per la vostra cultura ipocrita), ho ascoltato e letto le sue dichiarazioni. Lei e’ giovane e i giovani possono sbagliare, ma vede, il termine “radical chic” non era certo rivolto a lei, ma alla politica che lei, evidentemente, ahimè, inconsapevolmente, sta rappresentando in questa città”.

Inizia così la risposta di Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia al reel dell’assessora Lucy Sasso che ha rilanciato con un reel e un inedito Pov il suo intervento in consiglio comunale comunale.

Quella politica che nasce nei “salotti” intellettuali e benestanti di sinistra della città, dove si professano idee radicali pseudo rivoluzionarie atte solo a difendere i privilegi.

Si potrebbe definire la politica dell’ipocrisia “elegante”, se non fosse che è sconcia. La cosa grave è che lei che è giustamente orgogliosa delle sue origini professa e difende idee politiche che sono quanto di più lontano da esse. Così come il partito della Schlein e’ lontanissimo dai lavoratori! E il dramma e’ che non se ne accorge. Ed odia i ricchi e le Ferrari. Ahimè nessuno di noi ha Ferrari o Porsche o altre auto da centinaia di migliaia di euro… Forse non si intende di auto, forse fa disinformazione o meglio falsa informazione, un po’ come la “mobilita’ dolce” dell’Isotta Fraschini che vi affannate a decantare come un’operazione nell’interesse della città ma dove di interesse pubblico se ne vede ben poco.

Nel progetto, per esempio il tipo di parco che volete propinarci certamente non é un “bene comune”! Voi lo chiamate polmone verde, in realtà polmone verde non e’! Lei lo sa perché non ci sono alberi? Noi ce lo stiamo chiedendo… Lo chiederemo a voi, con una interrogazione a risposta scritta, insieme a tante altre domande che non hanno avuto risposta, perché vede assessore, prato e qualche alberello non sono un polmone verde ma piuttosto giardini condominiali utili a piazzare immobili. La lascio alla sua mobilità dolce assessore pregandola di informarsi meglio sulle automobili (caspita una Ferrari e’ una Ferrari!) e sul progetto radical chic che ha votata l’altra sera in consiglio che mi creda non nasce certo dalla gente comune che la mancanza di ogni tipo di partecipazione voluta anche da lei, ha tenuto ben distante.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09