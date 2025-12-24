Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ultima gara casalinga del 2025 amara per la Caronnese Women, superata 2-1 dall’Angelo Baiardo nella 9ª giornata del girone A di serie C femminile. Nel primo tempo la partita è equilibrata, con diverse occasioni da entrambe le parti ma senza reti. La Caronnese prova a rendersi pericolosa soprattutto su palla inattiva e con alcune conclusioni dalla distanza, mentre il Baiardo risponde con alcune azioni manovrate e un diagonale pericoloso nel finale di frazione che sfiora il palo.

La gara si sblocca nella ripresa. Al 56’ la Caronnese passa in vantaggio: Codecà colpisce il palo dopo un’azione sulla sinistra, sulla ribattuta Manea è la più rapida e firma l’1-0. La risposta delle liguri arriva al 74’ con il pareggio di Pigati, che trova la rete con un tiro potente da fuori area. All’80’ il Baiardo completa la rimonta con Lopez, che sfrutta un’indecisione difensiva e segna il gol del definitivo 1-2.

Nel finale la Caronnese prova a reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Caronnese-Angelo Baiardo 1-2

CARONNESSE: Mazzon, Gola, Dubini, Lozza (11’ pt Diefenthaeler), Gino, Girolamo, Abati, Barbini, Codecà, Pellegrinelli, Manea. A disposizione Schianta, Bufano, De Vivo, Filice, Marini.

ANGELO BAIARDO: Pescarolo, Di Somma, Pigati, Nietante, Spotorno, Tabone, Pascone, Zelta, Lopez, Traverso, Zecchino. A disposizione Badino, Bilardi, Mara Angie, Repetto, Tabone E., Naticchioni, Pallavicini, Ragnoli, Biancato.

Arbitro: Pasini di Lecco (Raffuzzi di Legnano, Masotto di Saronno).

Reti: 11’ st Manea, 29’ st Pigati, 35’ st Lopez.

(foto: la Caronnese Women in campo per questa partita)

24122025