Città

SARONNO – Un QR code che rimanda direttamente all’app: basta questo dettaglio per capire come, alla piscina comunale di via Miola, la tecnologia sia diventata parte integrante dell’esperienza degli utenti.

Negli ultimi anni Saronno Servizi ha costruito un vero e proprio ecosistema digitale pensato per semplificare l’accesso ai servizi e ridurre tempi e passaggi burocratici. Il primo strumento è il portale web ufficiale, www.piscinadisaronno.it, progettato con una grafica intuitiva e “responsive”, quindi facilmente consultabile anche da smartphone e tablet. Qui è possibile trovare in tempo reale orari e tariffe dei corsi, filtrando le attività per età o tipologia. Il sito rispetta gli standard W3C per l’accessibilità e include una sezione news e una newsletter per restare aggiornati. Per utilizzare i servizi online è prevista un’area riservata con login e password.

Accanto al sito c’è l’app “Saronno Servizi Sport”, collegata al gestionale Sportrick e scaricabile gratuitamente. Attraverso l’app gli utenti possono acquistare biglietti e abbonamenti per nuoto libero e fitness, pacchetti da 10 ingressi, consultare orari, prenotare corsi e ricevere notifiche in tempo reale. Un sistema “no paper”, nato durante le norme anti-Covid, che oggi è diventato una consuetudine.

La prenotazione online consente di verificare subito la disponibilità dei posti, gestire in autonomia modifiche o annullamenti e ricevere promemoria via email o sms, evitando code in reception. In pratica, un assistente digitale sempre disponibile che accompagna gli utenti prima ancora di entrare in vasca.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

