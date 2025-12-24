Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Doppio intervento dei soccorsi nella giornata di ieri in via Peloritana, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali a poche decine di minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo episodio è avvenuto alle 16.30. Un uomo di 46 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sul posto è intervenuta un’ambulanza base, allertata dal servizio 118, insieme ai carabinieri della Compagnia di Rho. Dopo le valutazioni sanitarie, il paziente non è stato trasportato in ospedale.

Poco dopo, alle 17.05, sempre in via Peloritana, si è verificato un secondo incidente, questa volta una caduta da moto. Coinvolto un ragazzo di 17 anni. Anche in questo caso è stato attivato un mezzo di soccorso di base, con l’intervento della polizia locale di Garbagnate Milanese. Il giovane è stato successivamente accompagnato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato alle 18.15 in codice giallo.

In entrambi i casi le condizioni dei feriti non sono apparse critiche.



