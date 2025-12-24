Saronnese

GERENZANO – Un pomeriggio all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione ha accompagnato sabato 20 dicembre l’inaugurazione della Panchina Artistica, a tema letterario, nel cortile di Palazzo Fagnani, in occasione dell’apertura della nuova sede della biblioteca comunale, in via Duca degli Abruzzi.

La panchina, pensata come elemento simbolico e artistico capace di arricchire uno spazio pubblico molto frequentato, è stata ufficialmente scoperta dalla sindaca Stefania Castagnoli insieme all’artista Fabrizio Vendramin, autore dell’opera. Il momento, accolto da un caloroso applauso dei presenti, è stato impreziosito dalle melodie del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano, che hanno contribuito a creare un’atmosfera partecipata ed emozionante.

Il pubblico ha anche potuto assistere a una suggestiva performance live dello stesso Vendramin, che ha trasformato il cortile di Palazzo Fagnani in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, offrendo un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.

La Panchina Artistica si inserisce così in un contesto di rinnovamento e valorizzazione degli spazi culturali del paese, diventando non solo un’opera da ammirare, ma anche un luogo di incontro, sosta e riflessione per la comunità.

(foto dal profilo Facebook di Miriam Busnelli)

