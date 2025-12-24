Saronnese

GERENZANO – Giornata di festa in paese per il compleanno di Rino Borghi, storico concittadino che mercoledì 23 dicembre ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

Nel pomeriggio il sindaco Stefania Castagnoli e l’assessore Dario Borghi hanno fatto visita a Rino Borghi per portargli gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità gerenzanese. Nell’occasione gli è stata consegnata una targa celebrativa con un messaggio di riconoscenza e stima per il secolo di vita trascorso. “Al signor Rino Borghi, 100 anni di vita, esperienza e valori. Un traguardo straordinario che onoriamo con gratitudine e ammirazione”, il testo riportato sulla targa consegnata al festeggiato.

Un compleanno speciale che ha rappresentato un momento di condivisione e affetto da parte dell’intera comunità.

24122025