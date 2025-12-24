Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 23 dicembre, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca notturna con l’assalto a un bancomat, ma anche sul primo via libera del consiglio comunale al piano per l’ex Isotta, che continua ad animare il confronto politico e cittadino. Spazio anche agli equilibri politici nazionali e al dibattito in aula raccontato in video.

Paura nella notte per lo scoppio avvenuto alle 3.42 in via Lanino, dove un bancomat è stato fatto saltare. I ladri sono fuggiti a tutta velocità, imboccando contromano alcune strade prima di far perdere le proprie tracce.

Arriva il primo sì del consiglio comunale all’adozione del piano sull’ex Isotta. Nell’articolo tutti i passaggi chiave, cosa prevede il progetto e quali saranno i prossimi step amministrativi.

Non mancano le critiche dopo l’adozione del piano: Attac interviene parlando di un parco annunciato ma di fatto privato, con un affondo polemico che coinvolge anche Santa Klaus Gilardoni.

Sul fronte politico nazionale, Italia C’è entra ufficialmente in Forza Italia. La dichiarazione è stata firmata alla Camera, segnando un passaggio formale che ridefinisce gli assetti del movimento.

Ampio spazio anche alla videocronaca del consiglio comunale, con la mozione sospensiva sull’ex Isotta: dalle motivazioni iniziali al botta e risposta acceso tra Licata e Airoldi, in una seduta particolarmente tesa.

