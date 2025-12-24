I più letti di ieri: bancomat fatto saltare, ex Isotta al centro del dibattito e nuovi scenari politici
24 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 23 dicembre, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca notturna con l’assalto a un bancomat, ma anche sul primo via libera del consiglio comunale al piano per l’ex Isotta, che continua ad animare il confronto politico e cittadino. Spazio anche agli equilibri politici nazionali e al dibattito in aula raccontato in video.
Paura nella notte per lo scoppio avvenuto alle 3.42 in via Lanino, dove un bancomat è stato fatto saltare. I ladri sono fuggiti a tutta velocità, imboccando contromano alcune strade prima di far perdere le proprie tracce.
Scoppio alle 3,42 in via Lanino: bancomat fatto saltare, ladri in fuga contromano nella notte. le foto
Arriva il primo sì del consiglio comunale all’adozione del piano sull’ex Isotta. Nell’articolo tutti i passaggi chiave, cosa prevede il progetto e quali saranno i prossimi step amministrativi.
Saronno, primo si del consiglio comunale all’ex Isotta: tutto quello che c’è da sapere sull’adozione del piano
Non mancano le critiche dopo l’adozione del piano: Attac interviene parlando di un parco annunciato ma di fatto privato, con un affondo polemico che coinvolge anche Santa Klaus Gilardoni.
Adozione ex Isotta, Attac: “Abbiamo un parco! Ah no è proprietà privata”. Affondo su Santa Klaus Gilardoni e…
Sul fronte politico nazionale, Italia C’è entra ufficialmente in Forza Italia. La dichiarazione è stata firmata alla Camera, segnando un passaggio formale che ridefinisce gli assetti del movimento.
Italia C’è entra ufficialmente in Forza Italia: firmata alla Camera la dichiarazione
Ampio spazio anche alla videocronaca del consiglio comunale, con la mozione sospensiva sull’ex Isotta: dalle motivazioni iniziali al botta e risposta acceso tra Licata e Airoldi, in una seduta particolarmente tesa.
Adozione ex Isotta la mozione sospesiva: videocronaca dalle motivazioni al botta e risposta Licata Airoldi
