Incidente nella notte alle porte di Caronno Pertusella: intervento dei vigili del fuoco
24 Dicembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale la scorsa notte a Caronno Pertusella: l’episodio si è verificato alle 23.35 in viale Cinque giornate, tratto locale dell’ex statale Varesina, non lontano dalla rotonda al confine con Garbagnate Milanese. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra caronnese, con vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Saronno.
Tre persone – una donna di 32 anni, un bimbo di 2 ed uno di 11 – hanno avuto bisogno di assistenza medica ma per nessuno si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma, come sempre in simili circostanze, hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio)
24122025