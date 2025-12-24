Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale la scorsa notte a Caronno Pertusella: l’episodio si è verificato alle 23.35 in viale Cinque giornate, tratto locale dell’ex statale Varesina, non lontano dalla rotonda al confine con Garbagnate Milanese. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra caronnese, con vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Tre persone – una donna di 32 anni, un bimbo di 2 ed uno di 11 – hanno avuto bisogno di assistenza medica ma per nessuno si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma, come sempre in simili circostanze, hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto.

(foto archivio)

24122025