SARONNO – Parcheggi introvabili, code a passo d’uomo e clacson continui. La vigilia di Natale mette in difficoltà la viabilità cittadina e trasforma la mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, in una vera prova di resistenza per automobilisti e residenti.

Fin dalle prime ore del giorno la città degli amaretti si è trovata a fare i conti con un traffico intenso in più punti, in particolare nelle zone centrali e lungo gli assi principali di collegamento. A creare il mix critico è stata la concomitanza di più fattori: la presenza delle bancarelle del mercato settimanale, lo shopping dell’ultimo minuto per regali e spese natalizie e le ultime ore di lavoro prima delle festività.

Il risultato è stato un traffico definito da molti “tentacolare”, con rallentamenti diffusi e continue difficoltà nella ricerca di un posto auto. I parcheggi disponibili si sono riempiti rapidamente e anche le aree più periferiche hanno registrato un afflusso superiore alla media.

Non sono mancate le proteste, affidate soprattutto ai social, dove diversi cittadini hanno segnalato lunghe attese, spostamenti complicati anche per brevi tragitti e disagi per chi doveva raggiungere il centro per commissioni rapide. Una mattinata da bollino rosso che conferma come, nelle ore clou della vigilia, Saronno venga messa alla prova da un carico di traffico superiore alla sua capacità ordinaria.

