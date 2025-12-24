Altre news

SARONNO – Mercoledì 24 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, il tempo sarà in peggioramento nel corso della giornata, con nubi in progressivo aumento già dalla mattinata e l’arrivo di deboli piogge a partire dal pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per la zona.

Le precipitazioni attese saranno moderate, con accumuli complessivi intorno agli 8 mm. Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti, con una minima di 5°C nelle ore più fredde e una massima che non andrà oltre i 7°C. I venti saranno inizialmente moderati da Sud-Sudest, in rinforzo durante il pomeriggio con direzione prevalente da Sudest. La giornata sarà quindi caratterizzata da condizioni umide e ventilate, sebbene senza fenomeni intensi o pericolosi.

Per quanto riguarda la situazione generale in Lombardia, la regione sarà interessata da una circolazione depressionaria in progressivo approfondimento. Si prevedono piogge e rovesci diffusi soprattutto nel pomeriggio e in serata, localmente anche a carattere temporalesco, in particolare sulle basse pianure e sulle zone prealpine. In quota, è attesa neve sulle Orobie e Alpi Retiche, specie in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

