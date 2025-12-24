Primo piano

SOLARO – La vigilia di Natale a Solaro profuma di musica e attesa. È il suono delle pive natalizie a scandire il pomeriggio e la notte del 24 dicembre, grazie all’iniziativa “Le pive di Natale” del Corpo musicale Attilio Rucano, che accompagna i solaresi in uno dei momenti più sentiti dell’anno.

L’appuntamento prende il via mercoledì 24 dicembre dalle 16, quando i musicisti si muoveranno nei quartieri del paese portando le pive natalizie tra strade e cortili. Un modo semplice e diretto per augurare buon Natale, riportando la musica sotto casa e creando quell’atmosfera fatta di sorrisi, finestre che si aprono e saluti scambiati al volo.

La giornata si chiude allo scoccare della mezzanotte. Dopo la messa di Natale, sul sagrato della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, sono previsti gli auguri musicali del Corpo musicale Attilio Rucano. Un momento simbolico, pensato per ritrovarsi insieme e condividere l’inizio del Natale tra note e tradizione.

