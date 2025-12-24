Cronaca

GROANE – Proseguono le attività di prevenzione e controllo del territorio nell’area del Parco delle Groane, nell’ambito del progetto “Parchi e stazioni sicure”, promosso per rafforzare la sicurezza nelle zone sensibili del territorio. Nel pomeriggio di martedì 23 dicembre, personale della questura di Monza Brianza, affiancato dagli agenti della polizia locale di Seveso, ha presidiato vie e piazze cittadine e la stazione ferroviaria. Nel corso dell’operazione sono state controllate complessivamente una quarantina di persone.

Parallelamente, un’altra pattuglia della polizia locale ha svolto servizi mirati legati al codice della strada, con l’elevazione di circa 20 sanzioni.

Le attività rientrano in un programma più ampio di controlli coordinati che interessano l’area delle Groane e le zone limitrofe, con l’obiettivo di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini.

(foto: un momento dei controlli)

24122025