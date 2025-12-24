Città

SARONNO – Dai botta e risposta in consiglio comunale a reel su Instagram l’assessora alle Pari opportunità di Saronno ha condiviso sui social la propria replica alle accuse del centro destra di “sinistroide borghese politici da salotto della Ztl”.

Le immagini sono quelli delle riprese del consiglio comunale dell’intervento dell’assessora nel corso del consiglio comunale dello scorso 19 dicembre con l’approvazione del bilancio di previsione.

Sasso replica al centrodestra respingendo le accuse di essere una radical chic raccontato come i propri genitori siano autista di autobus e insegnante di sostegno e puntando il dito contro gli esponenti del centrodestra a livello locale e nazionale. A far discutere nelle ultime ore non è tanto l’intervento in sé quanto la condivisione del video su Instagram.

L’assessora l’ha fatto con indicando come point of view (ossia quell’approccio che chiede di guardare la scena come se stesse succedendo a te) “uno con la Ferrari di dà della sinistroide borghese”.

L’ha poi ricondiviso con un commento: “In 7 ore di consiglio il centrodestra ha detto di tutto, anche che le politiche di genere non servono perché esiste solo il genere umano. Ma il massimo è stato quando ci hanno dato dei politicanti borghesi da salotto, per poi sfrecciare a casa in Ferrari.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucy Sasso (@lucy.spente)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09