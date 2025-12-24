Softball

RESCALDINA – Importante riconoscimento per Liliana Rossetti, figura di riferimento del softball nazionale e legata negli ultimi anni alla crescita delle Bulls Rescaldina, formazione che milita in serie A2. La società ha voluto esprimere pubblicamente i propri complimenti per la recente nomina di Rossetti come District administrator Little League per l’Italia. Un incarico di rilievo che si affianca a un altro prestigioso ruolo internazionale: a partire da gennaio 2026 Lilly entrerà infatti nello staff della nazionale tedesca di softball, ricoprendo l’incarico di co-head coach sia per la squadra Élite sia per la selezione under 22.

Un percorso che conferma il valore e la competenza di Liliana Rossetti, volto molto conosciuto nel panorama del softball italiano, e che rappresenta motivo di orgoglio anche per le Bulls Rescaldina, che negli ultimi anni hanno potuto contare sul suo contributo nello sviluppo del progetto sportivo e della prima squadra.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: a destra, Liliana Rossetti)

24122025