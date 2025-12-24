Saronnese

GERENZANO – Dal 1990 al 2025, una storia lunga 35 anni fatta di passione, impegno e valori condivisi. L’Asd polisportiva Salus Gerenzano ha celebrato il proprio anniversario con un video celebrativo carico di emozioni, trasmesso durante la grande festa che si è tenuta domenica 14 dicembre al palazzetto dello sport.

Il video (consultabile al seguente link), realizzato per ripercorrere il cammino della società, racconta tre decenni e mezzo di sport vissuto intensamente, attraverso volti, ricordi ed emozioni che hanno segnato il percorso della Salus: “35 anni di passione, impegno e valori condivisi. 35 anni di storie, persone ed emozioni che hanno scritto il cammino della Salus Gerenzano. Questo video è per ricordare, celebrare e guardare avanti insieme“, il messaggio che accompagna le immagini.

La storia della Salus Gerenzano non è una semplice sequenza di risultati sportivi, ma un racconto vissuto ogni giorno sul campo e fuori dal campo. In questi 35 anni, la polisportiva ha visto bambini arrivare con timidezza e crescere diventando giovani adulti pieni di passione, famiglie affidarsi con fiducia alla società, volontari donare tempo prezioso e allenatori credere nei ragazzi anche quando loro stessi faticavano a farlo. Uno sport inteso non solo come competizione, ma come porto sicuro, luogo di crescita, di educazione e di autenticità, dove si impara che per migliorare servono impegno e cuore.

Tra i progetti che più rappresentano l’identità della Salus, spicca il Baskin, simbolo concreto di uno sport capace di includere, abbracciare e cambiare la vita. Un’iniziativa che rende la società particolarmente orgogliosa e che testimonia una visione dello sport realmente aperta a tutti.

Un altro tassello fondamentale è Sport a tutto campus, l’esperienza estiva che ogni anno riempie le giornate di risate, sport, colori e nuove amicizie. Un’estate che educa, accoglie e fa sentire ogni bambino parte di qualcosa di speciale, rafforzando il senso di comunità che da sempre contraddistingue la Salus.

Il 2025 segna anche un importante passo in avanti per la polisportiva con l’arrivo di Alessandro Unghero nel ruolo di direttore generale: la sua energia, lo sguardo moderno e il percorso maturato nel mondo dello sport rappresentano un segnale di rinnovamento e un invito a credere che il meglio debba ancora venire.

Nel celebrare questo importante traguardo, l’Asd Salus Gerenzano ha voluto rivolgere un ringraziamento sentito a tutte le persone che hanno contribuito a scrivere questa storia lunga 35 anni: a chi c’era, a chi c’è e a chi ci sarà. Perché alcune storie non si limitano a essere raccontate, ma si vivono. E quella della Salus continua, giorno dopo giorno.

(foto d’archivio)

