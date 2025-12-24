Cronaca

SARONNO – Non solo fiori, ma anche piccoli presepi natalizi spariscono dal cimitero maggiore di via Milano. Una situazione che, secondo quanto segnalato sui social, si ripete ormai da almeno due anni nel periodo che precede il Natale. La denuncia arriva dal gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, dove un cittadino ha raccontato quanto accaduto alla tomba di un familiare. Come tradizione, la famiglia aveva deposto un piccolo presepe insieme a fiori e semplici addobbi natalizi. Nel giro di meno di 24 ore, però, tutto è scomparso.

Un episodio che non sarebbe isolato e che lascia amarezza e indignazione, soprattutto per il contesto in cui avviene. Nel messaggio l’autore della segnalazione sottolinea il dispiacere per un gesto che colpisce un momento intimo e simbolico, venendo meno al rispetto dovuto a un luogo di memoria e raccoglimento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: il presepe rubato al cimitero)

24122025