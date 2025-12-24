SARONNO – Allenamenti che diventano un gesto concreto di solidarietà. Durante tutto il periodo dell’Avvento i ragazzi della categoria 2017 di Amor Sportiva, allenati da Carlo Carnelli, hanno raccolto cibo, detersivi e prodotti per l’igiene personale da destinare alle famiglie più bisognose della città.

L’iniziativa è nata all’interno del gruppo squadra e ha coinvolto atleti e famiglie, trasformando il tempo degli allenamenti in un’occasione educativa. Non solo sport, ma attenzione agli altri e condivisione, valori che la società porta avanti da anni soprattutto con i più piccoli.

Nella giornata di domenica 21 dicembre una delegazione dei giovani atleti ha consegnato i pacchi raccolti durante la celebrazione della Santa Messa alla Cascina Ferrara. Ogni dono era accompagnato da un biglietto di auguri scritto dai ragazzi.

“Ci è stato detto che dobbiamo portare allegria nelle nostre case, speriamo che i nostri doni portino almeno un po’ di allegria nelle famiglie più bisognose.” Questo il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Un gesto semplice ma significativo, che racconta un modo di vivere il Natale fatto di attenzione, educazione e comunità. Amor Sportiva conferma così il proprio impegno nel trasmettere ai giovani atleti valori che vanno oltre il campo di gioco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09