SARONNO – Sta per chiudersi il contest “Saronno città delle vetrine di Natale“, l’iniziativa promossa da Radiorizzonti InBlu con il patrocinio del comune di Saronno, Duc e Ascom, e realizzata in collaborazione con La Settimana di Saronno, PrimaSaronno.it, SaronnoNews.it, con il sostegno di IlSaronno.it e Unipol Sai Caccia Caccia Sas.

Ad oggi sono già stati raccolti più di mille voti, a testimonianza del grande interesse dei cittadini per le vetrine natalizie del centro cittadino. Sono oltre 100 le vetrine aderenti, tra esposizioni a tema religioso e a tema laico.

I partecipanti possono esprimere due preferenze: una per le vetrine che celebrano il Natale con simboli religiosi e una per quelle dedicate al Natale laico. Tutte le regole del concorso sono consultabili sul sito radiorizzonti.eu.

Non solo le vetrine più votate saranno premiate: anche chi partecipa al voto avrà la possibilità di vincere grazie a un’estrazione a sorte.

I risultati saranno annunciati sabato 10 gennaio alle 9.30, durante la diretta su Radiorizzonti InBlu, mentre la premiazione ufficiale avrà luogo lo stesso giorno alle 10.45 in piazza Libertà, per celebrare insieme cittadini, commercianti e ascoltatori.

Il contest resta aperto fino al 6 gennaio incluso, lasciando ancora qualche giorno ai cittadini per esprimere le proprie preferenze e partecipare a questa colorata competizione natalizia.

(foto d’archivio)

