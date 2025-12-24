Saronno: soccorsi in via Sabotino al Prealpi per un’intossicazione etilica
24 Dicembre 2025
SARONNO – Intervento dei soccorsi nella serata di ieri nel quartiere Prealpi, dove un uomo di 54 anni è stato assistito per un’intossicazione etilica.
L’episodio si è verificato attorno alle 21.50 in via Sabotino 45. L’uomo si trovava in strada quando è stato necessario l’intervento di un’ambulanza base, attivata dal servizio 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, con una loro pattuglia. Dopo le prime cure, il 54enne è stato accompagnato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato in codice verde. E’ stato visitato e le sue condizioni non sono risultate preoccupanti.
Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo, avvenuto in tempi recenti a Saronno.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
(foto archivio)
24122025