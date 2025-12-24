Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorsi nella serata di ieri nel quartiere Prealpi, dove un uomo di 54 anni è stato assistito per un’intossicazione etilica.

L’episodio si è verificato attorno alle 21.50 in via Sabotino 45. L’uomo si trovava in strada quando è stato necessario l’intervento di un’ambulanza base, attivata dal servizio 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, con una loro pattuglia. Dopo le prime cure, il 54enne è stato accompagnato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato in codice verde. E’ stato visitato e le sue condizioni non sono risultate preoccupanti.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo, avvenuto in tempi recenti a Saronno.

(foto archivio)

