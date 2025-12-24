SARONNO – Un chiusino stradale usato come ariete, una vetrata sfondata e il locale messo a soqquadro. È il bilancio della spaccata avvenuta nella notte tra ieri e oggi al bar Bottega di via Portici.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno colpito nelle ore notturne, infrangendo la vetrina d’ingresso con un chiusino stradale. Una volta all’interno hanno puntato rapidamente alla cassa e alle attrezzature: sono stati asportati i contanti, un computer portatile, un dispositivo per le ordinazioni e alcune bottiglie di liquori.

Il furto è stato scoperto al mattino, all’apertura dell’attività. Sul posto sono intervenuti carabinieri per i primi accertamenti e per avviare le indagini. I danni alla vetrata sono in fase di quantificazione così come la ricostruzione della dinamica del colpo con le immagini della videosorveglianza.

