SARONNO – Pronto il calendario 2026 dell’associazione della polizia locale di Saronno, Apollos: l’ha firmato il fotografo Edio Bison e costituisce una rassegna di immagini che consente, mese dopo mese, di conoscere tutti i variegati compiti degli agenti sul territorio cittadino.

Filadelfio Crivillaro, agente e presidente di Apollos, si è addentrato nelle tematiche del calendario, intitolato “Un giorno al comando”: “L’anno scorso era stato preparato con la collaborazione di Armando Iannone, che quest’anno ha curato il biglietto di auguri natalizi della nostra associazione; mentre quest’anno c’è stata quella dell’amico Edio Bison, per raccontare in immagini una giornata con la polizia locale di Saronno. Sono 13 immagini di momenti diversi della giornata, tutte molto belle”.

“L’idea di queste foto era di documentare una giornata con gli agenti. In realtà io stesso ho “scoperto” le tantissime sfaccettature del loro lavoro – ha raccontato Bison – Il progetto era nato per una mostra, che ora è invece diventata questo calendario; spero che i concittadini apprezzino e gradiscano”.

A fare gli onori di casa in sala Giunta del Municipio, ieri pomeriggio, per la presentazione del calendario, la sindaca Ilaria Pagani che ha ringraziato chi si è impegnato in questa iniziativa “ed a tutti gli agenti della polizia locale, per il loro impegno sul territorio. E’ bello vedere che nel calendario ci sia una panoramica dei servizi garantiti dagli agenti nell’arco della giornata, e che sono tantissimi e tanto variegati”. Mentre il comandante della polizia locale, Claudio Borsani, ha sottolineato l’importanza di questo iniziative, che contribuiscono a fare conoscere l’attività del Corpo, e ricordato anche l’impegno con le scuole, per iniziative informative e di sensibilizzazione fra i più giovani, “che ci sanno dei riscontri sempre molto buoni”.Infine lo sponsor del progetto, Marco Uboldi di Sigma costruzioni: “Siamo soddisfatti di avere contribuito nel dare una cassa di risonanza al lavoro della nostra polizia locale”.

Annona, commercio, codice della strada, polizia giudiziaria, viabilità, occupazioni suolo pubblico, pubblicità, eventi, manifestazioni, edilizia, ambiente, sinistri stradali, sicurezza urbana, prevenzione, truffe, contrasto ad attività di spaccio e microcriminalità, videosorveglianza, trattamenti sanitari e non è finita. Si può continuare ancora. Il comando di polizia locale è un luogo dove tutto ruota e dove confluisce un impressionante mole di dati sensibili che devono essere registrati e catalogati, senza errore. Ma il comando non è solamente ufficio dove il disbrigo di pratiche richiede competenza ed energie, ma è anche un luogo di decisioni, di smistamento del personale sul territorio di pertinenza e di copertura per tutte le ore della giornata e per molte ore della notte dove gli agenti oramai sono abituati a vedere di tutto, dai molestatori ai litigi, borseggi, ubriachi e incidenti, e poi incendi o inseguimenti, una giornata impegnativa e faticosa, e anche quando sei di riposo o fuori servizio e senza divisa sempre il pensiero va alla sicurezza del territorio e degli altri. Una presenza discreta ma attiva, che molti non vedono… In qualsiasi momento si può intervenire ed aiutare il prossimo per il bene comune. Un giorno al comando, non è mai finita…

Edio Bison è un fotografo locale attivo da anni nella documentazione del territorio e della vita quotidiana. Attraverso il suo obiettivo racconta persone, eventi e scorci locali con uno stile diretto e attento ai dettagli. Le sue immagini sono spesso utilizzate per cronaca, iniziative culturali e progetti legati alla memoria della città.

