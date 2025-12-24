iltra2

VENEGONO INFERIORE – Controlli congiunti sul territorio comunale nella serata di ieri, con un’operazione coordinata che ha coinvolto più forze di polizia. A darne notizia è il sindaco Mattia Premazzi, che ha illustrato l’attività svolta nelle ultime ore nel paese.

L’intervento è stato effettuato dalla polizia locale di Venegono Inferiore insieme agli agenti della questura di Milano, ai carabinieri della tenenza di Tradate e alle polizie locali di Venegono Superiore e Vedano. Le verifiche hanno interessato diverse zone del territorio comunale, in particolare il Parco Pineta, la stazione ferroviaria, piazza delle Associazioni e l’area di Pian Bosco. Nel corso dell’operazione sono stati controllati oltre 15 veicoli, identificate diverse persone e redatti alcuni verbali. Un’attività che rientra in un più ampio percorso di collaborazione tra Comuni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini.

Il sindaco ha ringraziato le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale per il lavoro svolto, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a proseguire con il presidio del territorio.

