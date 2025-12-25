Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Francesca Rufini di Tu@Saronno nel consiglio comunale di adozione del piano ex Isotta.

Oggi deliberiamo l’adozione del progetto forse più importante per la nostra città degli ultimi 20 anni.

E’ vero, abbiamo accelerato il passaggio in Consiglio Comunale; l’amministrazione ha lavorato duro per arrivare a poter portare la delibera di adozione in Consiglio entro la fine dell’anno. Ma ve lo potevate immaginare: sapevate che stavamo lavorando sodo su questo progetto anche perché sapevate bene quanto questa rigenerazione fosse importante nel nostro programma elettorale.

Abbiamo lavorato come ci ha chiesto chi ci ha votato; sindaca, assessori e uffici hanno semplicemente messo la testa sulle carte arrivando alla chiusura di un’istruttoria che non è durata due giorni, ma 17 mesi!

E penso tutti, nell’opposizione, avrete fatto accesso agli atti nei mesi scorsi .. e la documentazione allegata alla convocazione è stata quasi tutta protocollata nel 2024 o nel maggio scorso; di nuovo non c’è molto.

Ho già avuto modo di intervenire su questo progetto nel marzo 2022 quando l’avv. Proserpio, e l’Ing. Gorla erano stati invitati in consiglio comunale al fine di presentare alla città il progetto. Sono passati quasi 4 anni da quel consiglio e finalmente riusciamo a dare a questo progetto un primo atto di adesione, che darà poi avvio al percorso che porterà, si spera, all’approvazione e, in 10 anni (questa la durata della Convenzione), alla realizzazione di tutti quanto ora vediamo solo nei rendering.

Si aprirà oggi, con l’adesione, un percorso in cui tutti, opposizioni comprese, potranno presentare le loro osservazioni, un percorso che, come ha detto l’assessore Gilardoni, andrà politicamente presidiato e controllato. Non è una delega in bianco all’attuatore.

In quell’intervento del 2022 riflettevo soprattutto su come questo progetto sia un progetto diverso da quelli a cui l’amministrazione è abituata; è un piano di rigenerazione come gli altri, è vero; segue lo stesso iter e le stesse regole degli altri, è vero, ma lo scopo del progetto è diverso: lo scopo per cui l’area era stata acquistata era, infatti, come indicato nel Masterplan, quello di valorizzare l’area per così favorire il rilancio culturale, economico, sociale e formativo del Comune di Saronno, la sua relazione con la Città Metropolitana di Milano, in un’ottica orientata a promuovere la funzione sociale della proprietà privata. Senza fini speculativi.

Quello che l’amministrazione era chiamata a fare, davanti a questo nuovo modo di intendere l’intervento privato, era “cambiare punto di vista”: e questo perché il cuore di questo progetto, che pure è un progetto che nasce come privato, era ed è la parte pubblica, l’interesse pubblico.

Perché in questo progetto è l’operatore che ha individuato e sottoposto al confronto con la PA i servizi di interesse pubblico che avrebbe voluto e potuto realizzare, indicandoli non solo e non tanto nel grande parco che, a sensi di legge, il Comune avrebbe comunque potuto portare a casa (a condizioni molto diverse, però, e poi lo vedremo), ma nell’Istituto di ALta Formazione che, come tutti noi sappiamo, poteva come io spero possa essere ancora l’Accademia di Brera, e in un nuovo polo di istruzione superiore previsto nell’edificio della ex Bernardino Luini.

La proposta è , quindi, di portare a Saronno una sede universitaria con aule di formazione, laboratori e spazi espositivi e, nel contempo, una società di livello internazionale.

Qualcuno mi trovi un solo esempio di rigenerazione che ha avuto come suo scopo quello di creare valore per la nostra città. E’ impossibile che lo troviate perché non c’è.

E da un certo punto di vista è anche giusto che l’operatore punti solo al profitto, sebbene io creda fermamente che gli operatori – vista la crisi climatica, i problemi ambientali, l’inquinamento che rende Saronno costantemente una città “viola” nel panorama più o meno “verde” dell’intera europa – debbano appropriarsi di una funzione sociale e ambientale che li porti a lavorare insieme alle amministrazioni e non solo a negoziare più volumetria; ma è evidente che se un’amministrazione si trova davanti un operatore che si pone in modo diverso, come è accaduto in questo caso, non si può perdere l’occasione, anche per tutte le ragioni che ha elencato l’assessore Gilardoni: offrire a saronno una prospettiva di sviluppo diversa!

E che quest’operazione non abbia il profitto come scopo principale lo dicono i numeri, riportati nella relazione economica allegata ai documenti che ci sono stati mandati

Tornando all’interesse pubblico va detto, intanto, che non esiste una puntuale definizione legislativa della nozione di interesse pubblico che, genericamente, è individuato negli interventi che possono soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

Spetta alle singole amministrazioni territoriali definire quali sono gli interessi pubblici prioritari che desiderano perseguire al fine di tutelare i propri cittadini in un determinato momento storico.

L’interesse pubblico qui lo troviamo, per esempio, nella realizzazione, oltre a 23.090,00 mq destinati a residenza libera e di 5.800,00 mq destinati a ERS (Edilizia convenzionata, canone concordato, canone sociale o ERP, co-housing, residenze universitarie) che sono previsti per legge, nella realizzazione di ulteriori 13.000,000 mq destinati a residenza convenzionata, voluti dall’operatore.

L’idea non è per nulla quella di creare “un’oasi per ricchi”.

Quello che interessa di più è, però, senz’altro che il totale dell’area asservita all’interesse pubblico è di 78.681 mq (il PGT richiede una superficie minima per la cessione pubblica o asservimento pari al 60%), corrispondente al 66% della St, così suddiviso:

parco, piazze, percorsi pedonali: 62.757,00 mq;

per funzioni private di interesse pubblico o generale: 15.924 mq (ITS e IAF);

oltre alla cessione al Comune di strade e parcheggi per 13.573 mq.

Queste aree ed edifici a destinazione pubblica saranno peraltro i primi che, da cronoprogramma, l’operatore si è impegnato a realizzare.

E’ vero, come è stato contestato, che non ci sarà una cessione dell’area cioè il Comune non diventerà proprietario dell’area destinata a parco, ma essa sarà oggetto di asservimento perpetuo all’uso pubblico. Il piano è in variante anche per questo e cioè per la mancata cessione al patrimonio pubblico della prevista quota del 50% della superficie territoriale, proponendo l’alternativa dell’assoggettamento all’uso pubblico delle aree, che è, i soldoni, molto vantaggiosa per il Comune.

Il valore della monetizzazione di quest’area non ceduta, ma assservita a uso pubblico, è di 2.061.000 euro. Ma non è che li stiamo regalando all’attuatore, come qualcuno ha voluto fare credere!

il Soggetto Attuatore, infatti, si impegna a sostenere tutti i costi e le spese relative alla manutenzione perpetua, complessiva, ordinaria e straordinaria (è tutto scritto nella relazione economica e non è certo solo il “tagliare l’erba” come pensa la Lega), delle aree oggetto di asservimento; e questa spesa è pari a 264.000 euro annui solo per il parco interno all’area ex Isotta Fraschini (che non è la sola area di cui l’operatore assume l’onere della manutenzione perpetua) il che vuol dire che in 7 anni e mezzo la mancata cessione è già ripagata.

E questo accadrà sulla base di un regolamento che Amministrazione e Attuatore dovranno siglare prima dell’approvazione definitiva del PII, al fine di garantire l’utilizzo gratuito delle aree per i cittadini . Ed è infondato il timore che il parco possa diventare “semi-pubblico” perché il regolamento relativo alla disciplina del parco prevederà chiaramente che l’uso gratuito da parte dei cittadini, la tutela della socialità, l’uso pubblico quale bene comune siano sempre garantiti.

L’interesse privato non prevarrà mai su quello pubblico.

L’Attuatore potrà anche, sempre a sensi di regolamento, svolgere nelle aree oggetto degli obblighi manutentivi e per tutta la durata degli stessi, attività di animazione, promozione, culturali, sportive e ricreative, stilando anche un programma annuale delle attività che deve essere concordato con l’Amministrazione comunale, nel rispetto della finalità di garantire la fruizione del parco a vantaggio della collettività cittadina

Da ricordare che la disciplina dell’asservimento all’uso pubblico a favore del Comune rigiarda anche la superficie complessiva di 15.924,00 mq, destinata alla creazione dell’ITS nell’edificio Bernardino Luini e dell’Università con anche l’impegno dell’attuatore a destinare l’area ad un uso pubblico, previa sistemazione della stessa a verde e con l’impegno alla manutenzione perpetua del verde e al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente, nel non creduto caso in cui l’Università non dovesse venire realizzata; e con l’ulteriore impegno ad assicurare, d’intesa con l’Amministrazione comunale, la fruizione pubblica dell’area anche attraverso lo svolgimento di manifestazioni ed eventi temporanei.

Noi siamo fermamente convinti che questa sia un’occasione per Saronno, un nuovo modo di intendere la rigenerazione urbana, che è in linea con l’idea di città che abbiamo.

Dopo tutti questi anni, è ora di dare una spinta all’iter di approvazione del piano.

E lo dobbiamo fare oggi.

