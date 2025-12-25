Calcio

SARONNO – “Regalo” di Natale da parte del giudice sportivo per il Fbc Saronno (Eccellenza) dopo la gara, ultima del girone di andata, persa 2-0 domenica scorsa allo stadio Colombo Gianetti contro l’Altabrianza: per la società biancoceleste una pesante sanzione pecuniaria, per le intemperanze dei tifosi.

Questo il dispositivo del giudice sportivo

Gare del 21 dicembre

Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali

Ammenda di 820 euro al Fbc Saronno

per comportamento ripetutamente e gravemente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e per uso di materiale pirotecnico.

Classifica

Dopo la 17′ giornata: Arconatese 42 punti, Solbiatese 31, Legnano 30, Caronnese 29, Fbc Saronno e Besnatese 25, Rhodense e Vergiatese 24, Magenta 23, Lentatese 22, Vis Nova Giussano 21, Sestese e Mariano 20, Altabrianza e Arcellasco 18, Sedriano 17, Vigevano 14, Ardor Lazzate 10.

