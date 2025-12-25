Città

SARONNO – Crescita tecnica, continuità progettuale ed identità societaria: la Rari Nantes Saronno dal 2012 al 2025

Il periodo compreso tra il 2012 e il 2025 rappresenta per la Rari Nantes Saronno una fase di consolidamento strutturale e di maturità sportiva, nella quale la società rafforza il proprio ruolo nel panorama natatorio lombardo e nazionale grazie al lavoro coordinato dei diversi settori: agonistico, disabili, master e propaganda. Un arco temporale segnato da risultati significativi, capacità organizzativa e da una costante attenzione alla formazione degli atleti e alla selezione dei tecnici.

Il settore agonistico continua a costituire l’asse portante dell’attività societaria. In questi anni, il principale indicatore della crescita tecnica è rappresentato dalle qualificazioni ai Criteria Nazionali Giovanili, ai Campionati Italiani Estivi di Categoria e Campionati Italiani Assoluti. Dalla stagione 2012-2013, infatti, la Rari Nantes Saronno registra una presenza sempre più stabile a queste manifestazioni di alto livello, con atleti qualificati in più categorie e discipline.

Già nella stagione 2013-2014 la società porta sei atleti ai Criteria Nazionali, ottenendo anche un ottavo posto individuale, risultato già di particolare rilievo per una realtà con un solo impianto natatorio cittadino. Le qualificazioni ai Criteria diventano negli anni successivi un traguardo ricorrente: nel 2014-2015 e 2015-2016 la squadra agonistica ottiene nuovamente pass nazionali, affiancando alle sempre più numerose presenze individuali anche qualificazioni di staffetta, segnale di un lavoro di gruppo sempre più solido.Non mancano i risultati nei Campionati Regionali, con medaglie in tutte le categorie giovanili, dagli Esordienti B ai Senior. In più stagioni la Rari Nantes riesce a conquistare almeno una medaglia regionale in ogni categoria, traguardo che testimonia la continuità della filiera tecnica e la qualità del vivaio.

Nel medesimo periodo il settore agonistico ottiene anche importanti risultati di squadra in regione e fuori regione. Questo è possibile grazie alla stabilità del comparto tecnico e dirigenziale, nelle figure della presidente Chiara Cantù e del direttore tecnico Leonardo Sanesi, che consente un’ottima collaborazione nel tempo e una progettualità condivisa.

Parallelamente prosegue il percorso del settore disabili che tra il 2012 e il 2020 conosce una fase di forte sviluppo, sia nel settore Fisdir sia in quello Finp, dove l’atleta Stefano Moneta ottiene riconoscimenti nazionali ed internazionali. Gli atleti Fisdir, seguiti da Andrea Clerici, Alessandro Fontanari e Daniele Spotti e con il coordinamento dell’allora vicepresidente Lorenzo Franza, sono divisi in agonisti e promozionali. Il marzo 2012 segna l’esordio ai Campionati Italiani FISDIR per gli agonisti, al quale seguono negli anni successivi medaglie ai campionati italiani invernali ed estivi e una presenza costante nel circuito regionale. Atleta rappresentativa del settore è Chiara Franza, che otterrà nel corso degli anni numerosi primati nazionali ed internazionali, con una lunga e proficua carriera nella squadra nazionale, ottenendo nel 2019 anche la benemerenza civica della Ciocchina. Il momento di massima visibilità del movimento arriva nel 2016, quando, nell’anno di Saronno Città Europea dello Sport, la società organizza il Campionato Italiano Invernale Fisdir (5-6 marzo) con oltre 300 atleti, ricevendo l’apprezzamento ufficiale della Federazione.

Il settore master continua a garantire risultati e partecipazione. Sotto la guida tecnica di Massimo Brigo, il gruppo mantiene un livello competitivo costante: raggiunge nel 2016 il podio nazionale di fascia C (fino a 100 atleti), partecipa a competizioni internazionali, tra cui gli Europei Master di Londra del 2016 ed ottiene numerosi successi individuali e di squadra nel circuito Supermaster. Come non ricordare tra gli atleti Velleda Cernich, classe 1942, plurimedagliata ad eventi nazionali ed internazionali master, simbolo di longevità e benessere legato allo sport.

Anche il settore propaganda svolge un ruolo essenziale nel sostenere il vivaio agonistico, offrendo percorsi strutturati di avviamento allo sport, organizzando iniziative di aggregazione e contribuendo alla continuità numerica della società.

La pandemia interrompe bruscamente le attività, ma tra il 2020 e il 2022, tra chiusure dell’impianto, attività a distanza e spostamenti su piscine limitrofe, la Rari Nantes riesce comunque a preservare numeri, identità e spirito di squadra. Tutto ciò grazie allo sforzo congiunto di staff e dirigenza, rinnovata e rinforzata con l’avvicendamento di Federico Urban alla vicepresidenza.

Ed è dopo l’emergenza sanitaria che la squadra agonistica ottiene risultati straordinari quando, per la prima volta nella sua storia, il team conquisterà ai Criteria di Riccione il podio con Tommaso Porcu bronzo nei 200 rana e con Eleni Moia l’argento nei 200 farfalla. Per lei seguiranno la convocazione in Nazionale Giovanile alla Mediterranean Cup e, la stagione seguente, la conferma del secondo posto ai Criteria e la medaglia d’argento anche ai Campionati Italiani di Roma ad agosto 2024. Oltre a queste eccellenze, sempre più atleti saronnesi si qualificano agli eventi nazionali, confermando una presenza ormai strutturale nel panorama giovanile italiano di livello.

Ad oggi la società conta più di 300 tesserati. L’offerta propaganda spazia dai piccoli Under C fino ad arrivare ai ventenni, coprendo tutte le categorie e capacità, grazie anche alla proficua collaborazione con Saronno Servizi. Il settore Fisdir è dedicato ora unicamente agli atleti promozionali e beneficia dell’utilizzo della nuova vasca sotto il pallone pressostatico. Lo staff tecnico della squadra si pregia del rientro di due figure importanti quali Fabio Cozzi in affiancamento al direttore tecnico per la squadra agonistica e Malco Massoni come responsabile del settore master. Proprio il settore Master conquista un secondo posto al Campionato Italiano Indoor nel dicembre 2024 e vince il Campionato Nazionale di società a giugno 2025 nella fascia C (fino a 110 atleti). Pochi giorni fa un’altra incredibile vittoria nel Campionato Italiano Indoor porta la Rari Nantes Saronno sul gradino più alto del podio.

La lunga storia della RNS, nella quale il forte radicamento sul territorio è evidenziato dai quattro storici trofei cittadini, racconta una realtà capace di costruire risultati nel tempo, con una crescita numerica e qualitativa costante, sostenuta da inclusione e proficua collaborazione.

Questa è la puntata odierna del calendario dell'Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest'anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L'iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell'Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest'anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest'anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l'identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

