CERIANO LAGHETTO – Una serata intensa e partecipata quella di domenica 21 dicembre al teatro dell’oratorio San Domenico Savio, dove la comunità si è ritrovata per celebrare cittadini che, con dedizione e impegno concreto, hanno dimostrato nel tempo un forte legame con il paese.

L’accompagnamento musicale del Coro Hebel ha fatto da cornice alla cerimonia, contribuendo a creare un clima raccolto e sentito. Nel corso della serata è stato conferito l’Anadìn d’Or 2025 ad Antonio Silva, insegnante e preside, volto storico del Premio Tenco ed ex sindaco di Ceriano Laghetto, premiato per una vita dedicata alla cultura e alla musica.

Sono state inoltre assegnate le benemerenze civiche a Teresa Lisetta Bregantin, Stefania Proietti e Mirella Donati, oltre che alla memoria di Antonio Lucini. I riconoscimenti sono stati attribuiti per l’attività svolta nei rispettivi ambiti del sociale, dello sport e della cultura, attraverso il lavoro e il volontariato a beneficio dell’intera comunità. Nel corso della serata è stato rivolto anche un ringraziamento a Erica Alberio e all’infermiera Susanna Bertocchi della Casa di Comunità di Lentate, per i loro interventi e il contributo offerto.

(foto di gruppo dei premiati)

