Cronaca

GERENZANO – Giornata intensa ieri per i mezzi di soccorso nella zona di Saronno e nei comuni limitrofi, con numerosi interventi per incidenti stradali e un caso di intossicazione etilica, come emerge dai dispacci diffusi da Areu.

Il primo intervento si è registrato in mattinata a Lomazzo, attorno alle 9, in via Graffignana, per l’investimento di una donna di 50 anni, non apparsa grave. Sul posto sono intervenuti ambulanza e carabinieri di Cantù. Nel primo pomeriggio, alle 14.25, i soccorsi sono stati allertati a Gerenzano, in via Clerici tratto locale dell’ex Varesina, per un incidente tra due auto che ha coinvolto un uomo di 32 anni. L’intervento si è concluso in codice verde senza necessità di trasporto in ospedale, con l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Nella notte, all’1, a Limbiate, in via Fogazzaro, un uomo di 39 anni è stato soccorso per intossicazione etilica. Il caso si è concluso con il trasporto all’ospedale di Paderno Dugnano; col paziente non in condizioni preoccupanti.

Nel tardo pomeriggio, alle 16.35, a Rescaldina, in via 11 settembre, si è verificato un incidente tra due auto che ha coinvolto una donna di 71 anni e un uomo di 74. L’intervento, in codice verde, ha comportato il trasporto in ospedale a Castellanza, con l’attivazione dei carabinieri di Legnano.

Alle 18.40 i soccorsi sono intervenuti a Solaro, in piazza San Pietro, per la caduta da moto di un ragazzo di 18 anni. Anche in questo caso l’intervento è stato classificato in codice verde e il giovane è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, con l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Rho.

Infine, alle 17.10, a Tradate, in via Monte Grappa, si è verificato un investimento pedonale che ha coinvolto una donna di 69 anni. L’episodio è stato classificato in codice giallo e la persona è stata trasportata all’ospedale di Tradate.

25122025