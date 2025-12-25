Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 24 dicembre, spiccano i fatti di cronaca con un furto notturno nel centro cittadino e un incidente alle porte del comprensorio, ma anche i disagi della vigilia tra mercato e shopping. Non sono mancati temi politici, con il dibattito sull’ex Isotta e il botta e risposta social in giunta.

Nella notte un bar del centro è stato preso di mira da una spaccata: i ladri hanno usato un tombino per sfondare la vetrina e svuotare il locale, lasciando danni ingenti e riaccendendo l’allarme sicurezza.

Sempre nelle ore notturne si è verificato un incidente stradale alle porte di Caronno Pertusella, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i coinvolti.

La vigilia di Natale ha portato con sé forti disagi alla circolazione: tra mercato straordinario e shopping last minute, il traffico ha paralizzato la città creando lunghe code e difficoltà per residenti e automobilisti.

Sul fronte politico continua la discussione sull’adozione dell’area ex Isotta: il Partito democratico parla di una resa politica dell’opposizione, accusata di essersi fermata ai cavilli senza arrivare a una scelta concreta.

Infine spazio ai social, con un reel su Instagram dell’assessora Sasso che rilancia la replica alle critiche ricevute, alimentando il dibattito sul tono e sui contenuti della comunicazione politica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09