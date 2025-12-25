I più letti di ieri: spaccata notturna, caos della vigilia e scontro politico sull’ex Isotta
25 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 24 dicembre, spiccano i fatti di cronaca con un furto notturno nel centro cittadino e un incidente alle porte del comprensorio, ma anche i disagi della vigilia tra mercato e shopping. Non sono mancati temi politici, con il dibattito sull’ex Isotta e il botta e risposta social in giunta.
Nella notte un bar del centro è stato preso di mira da una spaccata: i ladri hanno usato un tombino per sfondare la vetrina e svuotare il locale, lasciando danni ingenti e riaccendendo l’allarme sicurezza.
Saronno, spaccata notturna a colpi di tombino. Svaligiato bar del centro
Sempre nelle ore notturne si è verificato un incidente stradale alle porte di Caronno Pertusella, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i coinvolti.
Incidente nella notte alle porte di Caronno Pertusella: intervento dei vigili del fuoco
La vigilia di Natale ha portato con sé forti disagi alla circolazione: tra mercato straordinario e shopping last minute, il traffico ha paralizzato la città creando lunghe code e difficoltà per residenti e automobilisti.
Sul fronte politico continua la discussione sull’adozione dell’area ex Isotta: il Partito democratico parla di una resa politica dell’opposizione, accusata di essersi fermata ai cavilli senza arrivare a una scelta concreta.
Adozione ex Isotta, Pd: “Dai cavilli all’uscita, l’opposizione ha scelto di non scegliere. E’ una resa politica”
Infine spazio ai social, con un reel su Instagram dell’assessora Sasso che rilancia la replica alle critiche ricevute, alimentando il dibattito sul tono e sui contenuti della comunicazione politica.
Reel su Instagram: l’assessora Sasso rilancia la replica a chi ci dà dei “politicanti borghesi da salotto e poi sfreccia a casa in Ferrari”
