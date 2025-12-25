Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelo Veronesi, segretario cittadino di Lega Lombarda Saronno, relativa alla Carta di Chivasso

“Il 19 dicembre 1943, nel pieno della guerra, a Chivasso veniva scritto un documento destinato a lasciare un segno profondo nella storia politica padano alpina: la Carta di Chivasso. A 82 anni di distanza, quel testo non è solo una pagina di memoria, ma un richiamo attuale e potente alla necessità di una riforma federalista, per suddividere il potere tra lo stato e gli enti locali.

La Carta nasce dalla convinzione che il centralismo dello stato italiano fosse una delle cause profonde delle derive autoritarie che avevano condotto prima al fascismo e poi alla guerra. Tra le figure di riferimento spicca Émile Chanoux, pensatore federalista e martire, che pagò con la vita la sua idea di un’Italia fondata sull’autonomia dei popoli e sull’autogoverno delle comunità locali.

In un momento storico in cui parlare di libertà significava rischiare la morte, la Carta di Chivasso affermava con chiarezza principi allora rivoluzionari: il superamento dello stato centralista, la costruzione di un ordinamento federale, il riconoscimento delle autonomie regionali, la tutela delle minoranze linguistiche e culturali e una democrazia realmente partecipata, capace di nascere dal basso.

Il messaggio era semplice e radicale allo stesso tempo: uno stato che concentra tutto il potere lontano dai cittadini è destinato prima o poi a tradire la libertà. Al contrario, solo comunità locali forti, responsabili e autonome possono garantire una democrazia solida e duratura, una maghiore comprensione e partecipazione del popolo alla vita politica.

La Carta di Chivasso si pone come una delle basi della nascita della Lega, influenzò la costituzione italiana e direttamente lo statuto della Valle d’Aosta diventando un punto di riferimento per tutto il pensiero autonomista e federalista padano alpino. La Carta di Chivasso è ancora attuale: l’autonomia delle regioni Lombardia e Veneto, il rapporto tra stato e eegioni, l’efficienza delle istituzioni, la responsabilizzazione dei cittadini, la distanza tra cittadini e potere centrale.

Ricordare oggi la Carta di Chivasso significa riconoscere che l’autonomia non è un privilegio, ma uno strumento di libertà, di partecipazione e di buona amministrazione; che il federalismo non divide, ma responsabilizza; che il centralismo non garantisce uguaglianza, bensì spesso produce inefficienza e disaffezione.

A 82 anni dalla sua nascita, la Carta di Chivasso continua a indicare una strada: quella di una riforma federalista costruita sulle comunità, sui territori e sulla responsabilità politica locale. Un messaggio che, ieri come oggi, parla di futuro“.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09