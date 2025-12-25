Comasco

LOMAZZO – È partita nei giorni scorsi l’iniziativa del Comune di Lomazzo legata alla distribuzione dei calendari 2026 della raccolta differenziata e al ritiro dei sacchetti. Dal 10 dicembre i calendari sono disponibili al Municipio e riportano sia le giornate di raccolta sia le indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, l’amministrazione comunale ha inoltre ricordato le modalità di ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata. Chi non avesse ancora ritirato parte della fornitura del secondo semestre 2025 potrà farlo fino al 31 dicembre 2025. La quota non ritirata non sarà più disponibile, mentre i sacchetti avanzati nel 2025 potranno essere utilizzati anche nel corso del 2026.

Per consentire agli operatori di Econord il riempimento dei distributori automatici con i nuovi sacchetti, l’erogazione riprenderà a regime dal 7 gennaio 2026. I quantitativi a disposizione di ciascun nucleo familiare resteranno invariati rispetto al 2025. Sono previsti quattro rotoli da dieci sacchetti grigi per le famiglie composte da una o due persone, cinque rotoli per quelle da tre o quattro persone e sei rotoli per i nuclei di cinque o più componenti, con una suddivisione tra primo e secondo semestre. Tutti gli utenti potranno inoltre ritirare due rotoli di sacchi gialli per plastica e lattine e due rotoli di sacchetti compostabili per la raccolta dell’umido. Per chi necessita dei sacchetti azzurri per la raccolta dei pannolini è possibile richiedere l’abilitazione al ritiro dal distributore automatico, fino a un massimo di quattro rotoli al mese, tramite apposita modulistica disponibile all’ufficio ecologia. Chi dovesse esaurire la dotazione del primo semestre potrà rivolgersi allo stesso ufficio per anticipare gratuitamente, in tutto o in parte, la fornitura del secondo semestre. In caso di utilizzo completo della dotazione annuale, sarà invece possibile ritirare sacchetti aggiuntivi a pagamento dal distributore automatico.

Per migliorare la gestione quotidiana da parte degli utenti, il Comune segnala infine che è stata concordata con Econord la fornitura di un sacco grigio più capiente e dotato di lacci per la chiusura.

25122025