Città

SARONNO – Giovedì 25 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge diffuse per gran parte del giorno. Le precipitazioni, seppur di debole intensità, saranno piuttosto continue e potranno portare accumuli complessivi attorno ai 6 millimetri nelle prossime ore, rendendo il contesto tipicamente grigio e umido.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti: la massima non dovrebbe superare i 6 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 5 gradi, con una escursione termica giornaliera molto ridotta. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata, al mattino dai quadranti di Ovest-Sudovest e nel pomeriggio da Sudovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo e la situazione resterà complessivamente sotto controllo, pur con condizioni poco favorevoli per attività all’aperto.

Nel corso della sera è atteso un graduale miglioramento, con attenuazione delle precipitazioni e nubi ancora presenti ma meno compatte. Il contesto resta comunque tipicamente invernale, con elevata umidità e scarsa variabilità.

Secondo le previsioni di 3B meteo, la situazione in Lombardia vede condizioni simili sulle basse pianure occidentali, con nubi compatte e piogge deboli in progressivo esaurimento dalla sera. Sulle pianure orientali e sulle aree pedemontane i fenomeni saranno più presenti al mattino, con un miglioramento più deciso nel pomeriggio e alcune schiarite in serata, mentre sulle aree alpine la nuvolosità resterà variabile.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09