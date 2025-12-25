Saronnese

SARONNO – Un quiz musicale per mettere alla prova l’orecchio, la memoria e un pizzico di curiosità. Da oggi pomeriggio, sui canali di Officine Musicali prende il via una nuova iniziativa pensata come passatempo leggero ma stimolante per i giorni delle feste.

L’idea è semplice: una domanda secca ma multipla a tema musicale. Non un rompicapo impossibile, ma un quesito che richiede attenzione e un minimo di ricerca. Il quiz resterà online per alcuni giorni, lasciando il tempo necessario per partecipare e accumulare punti. A vincere saranno i più bravi, cioè coloro che riusciranno a ottenere il punteggio più alto.

In palio c’è un premio che parla da solo: biglietti per la Scala, un incentivo capace di attirare non solo gli appassionati di musica classica, ma chiunque ami le grandi esperienze culturali. L’iniziativa nasce con uno spirito leggero e conviviale, come spiegano gli organizzatori, pensata per “smaltire cenoni e pranzi” e trasformare qualche momento libero delle feste in un gioco condiviso.

Il quiz sarà diffuso attraverso i canali social di Officine Musicali e rappresenta anche un modo per coinvolgere il pubblico in modo attivo, stimolando curiosità e partecipazione. Un piccolo gioco, insomma, ma con un obiettivo chiaro: unire musica, divertimento e cultura, anche nei giorni più pigri delle vacanze.

