SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di don Angelo Centermeri, ex prevosto di Saronno.

Carissimi e carissime, che leggete il mio augurio per il Santo Natale, vi giunge la mia riflessione accompagnata da tanta preghiera. Ho pensato molto a voi che vivete questa celebrazione dolcissima e gioiosa. Ho avuto tanti ricordi del passato e poi mi è giunta una notizia bellissima. Sono venuti a trovarmi, insieme a mio fratello, i miei nipoti Anna e suo marito Dino. Mi hanno annunciato con gioia che il loro figlio Luca con la sua sposa Valentina aspettano una bambina. Ho sentito la loro premura per l’accoglienza della piccola creatura Ho capito maggiormente quanto è prezioso il dono di una vita nuova. E così ho condiviso cordialmente la commozione di mio fratello Agostino e di sua moglie Piera. In ogni celebrazione del Natale che noi abbiamo vissuto, abbiamo sentito la cura, l’attenzione, l’affetto, la tenerezza che sono proprie della maternità e paternità che viene dal Signore. Certamente guardando al passato, posso dire di aver sempre sperimentato la tenerezza di Dio, l’umanità di Gesù. Un’esperienza indelebile nella mia e penso anche nella vostra vita. Ed ora guardiamoci attorno: stiamo vivendo un tempo difficile, ci sono tante complicazioni, ci sono donne e uomini che non accettano il dono di dare alla luce, di far crescere e di educare un figlio. Ci sono anche sposi che, nonostante il loro desiderio, non riescono ad avere una creatura. Ci sono le guerre, ci sono anche condizioni di malattia dei bambini che creano un profondo disagio, eppure io in questi mesi ho visto crescere in grembo e venire alla luce un bambino desideratissimo che ha portato tanta gioia alla mamma, al papà e a tutta la famiglia. Eccoci allora immersi nel mistero della vita, anche la nostra esperienza del Santo Natale ci ha fatto maturare attraverso le prove della vita. Ed ora, ricordiamo i gesti di tenerezza che ci hanno circondato e gli aiuti che ci sono arrivati nei passaggi dei nostri anni quando, nonostante tutto, i segni della bontà del Signore sono stati sempre presenti. E’ l’esperienza che faccio tutti i giorni: a prendersi cura di noi che abbiamo vissuto tanti anni, ci sono sempre creature che vivono la tenerezza, la dedizione, le premure per le persone anziane o bisognose. E’ sempre il grande mistero dell’amore del Signore che è diffuso nei nostri cuori e ci porta verso la pienezza della vita, perché Gesù si è fatto bambino per donare la sua vita a nostro vantaggio. Questo ora noi attendiamo con grande desiderio, il dolce sorriso del bambino nella grotta di Betlemme: ci fa guardare a Gesù crocifisso e risorto, che ci assicura che siamo fatti per essere amati e siamo da lui amati per sempre. Per questo vorrei esprimere qui una mia preghiera, pensando alle lettere che scrivevo a Gesù bambino nell’attesa del S.Natale.

Caro Gesù bambino,lascia che ti scriva ancora come un tempo. Il cuore è ancora pieno di tante cose belle e desiderabili. Allora erano desideri semplici e sapevo che in qualche modo sarebbero stati esauditi. Poi ti facevo le promesse, i propositi di bontà, di obbedienza, di generosità e infine mi ricordavo della mamma, del papà, del fratello e di tutti i parenti. Ora la mia famiglia si è allargata, ci sono tutte le persone che ho incontrato in questi lunghi anni, da loro ho imparato che il valore della vita sta nel donare e nel donarsi come hai fatto Tu. Caro Gesù bambino, ti ringrazio per tutti i doni che continui a farci; tu vedi quanto abbiamo bisogno di riscoprire i tuoi grandi doni per adempiere alla missione che ci hai affidato, per questo stiamo desiderando il S. Natale. Sono certo che farai arrivare a tutti il dono del tuo sorriso, la forza della tua speranza. Allora, vieni Gesù bambino.

Così prego con voi e per voi. Con tanto affetto.