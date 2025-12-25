Primo piano

SARONNO – Un invito a rallentare, a fermarsi e a riscoprire il valore del tempo, soprattutto in occasione del Natale. Sull’Informatore parrocchiale, il prevosto di Saronno don Giuseppe Marinoni affida alla comunità un messaggio semplice e profondo, che accompagna le festività natalizie e richiama al senso autentico del Natale, tra ascolto, condivisione e fede. Di seguito il testo integrale degli auguri.

Miei cari,

diamo il benvenuto al Natale; ma regaliamocelo, questo Natale!

Regaliamoci del tempo, anzitutto, rallentando il ritmo della nostra vita per imparare a viverla con il passo giusto, non come il vecchio e perfido protagonista del romanzo di C. Dickens “Canto di Natale”. Per lui, sempre molto occupato, il Natale era “il momento di pagare i conti senza avere denaro; di ritrovarsi più vecchi di un anno e non più ricchi di un’ora; di fare il bilancio e scoprire che ogni voce degli ultimi dodici mesi” era in perdita. Una “baggianata”, insomma, augurarsi un felice Natale!

Regaliamoci del tempo per ascoltare. Siamo troppo sollecitati a rispondere a tutto: sms, email, social network… rispondere, rispondere subito. Ma quando ascoltiamo realmente, a partire dai familiari nell’ambiente di casa, a scuola, sul lavoro? Per ascoltare occorre fermarsi e mettersi l’uno di fronte all’altro.

Regaliamoci del tempo per fare festa, per assaporare giorni diversi da quelli della quotidianità. Suggerisco di metterci alla scuola dei bimbi, i quali sanno ancora provare incanto, meravigliarsi, desiderare, attendere. Anche chi vive momenti di prova, di sofferenza e di dolore, necessita di spiragli di luce che diano speranza. Quanto bisogno abbiamo di giorni di festa!

Miei cari, regaliamo soprattutto del tempo a Gesù Bambino, il vero festeggiato del Natale, che oggi nasce per noi e che desidera nascere in noi. Regaliamo del tempo a Lui, pregando ed ascoltando una pagina di Vangelo (che belli i due brani di Luca 2,1-20 e di Matteo 2,1-12, la nascita di Gesù con la presenza di angeli, di pastori e Magi), incontrandolo nel Sacramento della Confessione e nella partecipazione alla Messa, particolarmente nei giorni che celebrano il mistero del Verbo “che pone la sua tenda fra noi e con la sua luce rischiara le tenebre dei nostri cuori” (dalla Liturgia).

Così sarà benvenuto il Natale di Gesù. A tutti e a ciascuno, Buon Natale!

