Cronaca

SARONNO – Operazione mirata della polizia locale in città con l’impiego del cane antidroga. Il servizio, svolto nelle zone urbane più frequentate, punta al contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state contestate quattro violazioni dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti per possesso di droga. Le persone coinvolte sono due cittadini extracomunitari di 40 anni e due cittadini italiani di 25 anni. Per uno degli italiani è scattato anche il ritiro della patente di guida, poiché al momento del controllo aveva la disponibilità di un’auto.

L’attività si è svolta con pattuglie appiedate e verifiche puntuali, rese più efficaci grazie al supporto del cane antidroga, che ha permesso di individuare rapidamente le situazioni irregolari e di intervenire in modo mirato.

Nel corso dell’operazione non sono mancati i riscontri positivi da parte della comunità. Diversi cittadini si sono fermati per ringraziare gli agenti per il lavoro svolto e per chiedere che controlli di questo tipo vengano organizzati più spesso.

