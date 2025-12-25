Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di Natale di Chiara Angaroni, consigliera comunale e presidente della commissione Cultura.

“Voglio rivolgere il mio augurio in particolare alle bambine e ai bambini di Saronno perché sono e saranno i cittadini e le cittadine della nostra città. Voglio prendere spunto dalla celebre opera di Charles Dickens “Canto di Natale” in cui il Signor Scrooge è un uomo arido che non ama le persone.

Alla Vigilia di Natale, però, accade qualcosa di particolare. Vanno a trovarlo degli spettri che gli mostrano la sua vita: quella passata, quella attuale e un possibile futuro. A lui sta la scelta di poter essere migliore a partire da oggi. Questo il mio augurio a tutte le bambine e a tutti i bambini di Saronno: cominciare ad essere sin da oggi ciò che si vorrà diventare domani. Buon Natale e felice anno nuovo”.

