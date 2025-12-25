Torna il tempo di un caffè: edizione speciale con i sindaci del Saronnese e delle Groane
25 Dicembre 2025
SARONNO – Due caffè, un sindaco e la voglia di raccontare un anno intenso che si chiude e le prospettive per quello che si apre. Torna “Il tempo di un caffè” con un’edizione speciale di fine anno dedicata alle interviste ai sindaci del Saronnese e delle Groane, pronta ad accompagnare i lettori tra bilanci, scelte e prospettive future.
Le interviste saranno pubblicate una al giorno da venerdì 27 dicembre, alle 11,50. Ogni giorno una videointervista pensata per offrire un racconto diretto e senza filtri. Poche domande, risposte concrete e uno stile informale che permette ai sindaci di parlare in modo chiaro dei mesi trascorsi e delle sfide che attendono i loro comuni nel nuovo anno.
L’edizione speciale coinvolge tutto il territorio del Saronnese e delle Groane, mettendo in fila esperienze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: fare il punto su ciò che è stato fatto e guardare avanti.
“Il tempo di un caffè” è il format nato nel periodo del Covid, quando raccontare il territorio richiedeva nuove formule. Da lì l’idea di un format semplice, accessibile e immediato, ripreso per la campagna elettorale 2025, quando quasi un centinaio di candidati ha preso il caffè con ilSaronno. Il successo della rubrica ha portato a nuove declinazioni: un’edizione estiva dedicata allo sport, dall’atletica al calcio, e un’edizione speciale sulla giunta, confermando l’interesse e l’affezione del pubblico. Non solo: “Il tempo di un caffè” è stato anche esportato a Grosseto, dove la redazione de “Il Giunco” lo utilizza per raccontare il proprio territorio con approfondimenti settimanali.
Visualizza questo post su Instagram
