TRADATE – Si è tenuto l’altra sera, in vista del Natale, il concerto promosso dall’Orchestra Bellini insieme agli allievi dell’istituto musicale “Liceo Bellini”, un appuntamento pre-natalizio che ha unito musica, giovani talenti ed emozione.

Il concerto si è svolto lunedì 23 dicembre nella chiesetta dell’oratorio San Luigi, in via Manzoni 17, con inizio alle 20.45. Un contesto raccolto che ha fatto da cornice a una serata molto partecipata, caratterizzata da un clima di attenzione e gratitudine verso i musicisti e i ragazzi coinvolti. Sul palco l’Orchestra Bellini. Accanto all’orchestra, protagonisti anche gli allievi del liceo Bellini, che hanno condiviso l’esecuzione contribuendo in modo significativo alla riuscita dell’iniziativa.

Il concerto ha rappresentato non solo un momento musicale, ma anche un’occasione di valorizzazione del percorso formativo dei giovani studenti e del lavoro svolto dall’istituto musicale sul territorio, inserendosi nel calendario delle iniziative natalizie promosse dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine.

(foto: i musicisti che si sono esibiti)

