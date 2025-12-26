iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto sabato 20 dicembre, al palazzetto comunale di via De Gasperi, il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale Filarmonica Santa Cecilia di Castiglione Olona, diretto dal maestro Luca Volonté. Un appuntamento molto partecipato che quest’anno ha assunto un significato particolare, celebrando i 145 anni di attività della Filarmonica. La serata ha visto la partecipazione del coro di voci bianche Blooming Kids, diretto da Francesca Sangalli dell’Accademia Solevoci, e dei Presepiàt di Venegono, storici presepisti attivi dal 1973 nell’organizzazione del presepio vivente.

In occasione dell’anniversario, l’amministrazione comunale ha sostenuto la Filarmonica con un contributo a supporto delle sue attività, riconoscendone il valore culturale e il ruolo svolto all’interno della comunità. La presenza di un pubblico numeroso, arrivato anche da fuori territorio, ha confermato l’importanza dell’iniziativa e il forte legame tra la Filarmonica e il paese.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i gruppi partecipanti e a coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata.

(foto: un momento della serata)

