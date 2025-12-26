Gerenzano, la nota de “La Voce di Gerenzano” che spiega il suo silenzio
26 Dicembre 2025
0
GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota de La Voce di Gerenzano in merito ad un intervento nell’ultimo consiglio comunale che citava proprio il sodalizio.
Ribadendo che “La Voce di Gerenzano” è un’ associazione apartitica, così come espressamente definito dal proprio statuto, e che al fine di mantenerne tale carattere di assoluta indipendenza lo stesso statuto prevede il divieto di iscrizione per soggetti che rivestano o abbiano rivestito, nei cinque anni precedenti, incarichi o cariche politiche a qualsiasi livello all’interno di partiti o movimenti politici, in relazione a quanto detto e avvenuto nel corso dell’ultimo consiglio comunale, nei tempi e nei modi in cui si è svolto, nonché a quanto successivamente riportato sugli organi di stampa, così come a quanto letto in questi giorni sui social network, informiamo che tutta la documentazione e i fatti emersi sono attualmente all’attenzione dei nostri legali, al fine di procedere a ogni opportuna valutazione nelle sedi competenti. Per rispetto delle istituzioni, per senso di responsabilità e per tutelare correttamente l’associazione, in questa fase riteniamo opportuno mantenere il silenzio, evitando commenti o prese di posizione affrettate.
—
