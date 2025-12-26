Saronnese

GERENZANO – Nei giorni che hanno preceduto il Natale si è rinnovata a Gerenzano la tradizione del presepe vivente, che ha riportato nel cuore del paese le atmosfere dei luoghi e dei tempi della nascita di Gesù.

L’iniziativa si è svolta nella zona centrale del paese e ha visto la partecipazione di numerosi figuranti in costume, impegnati nella ricostruzione di scene di vita quotidiana e ambientazioni ispirate alla Palestina di duemila anni fa. Un percorso che ha coinvolto cittadini e visitatori, creando un clima di partecipazione e condivisione.

La regia dell’evento è stata curata dall’oratorio San Filippo Neri e dalla parrocchia di Gerenzano, che hanno coordinato l’organizzazione e la presenza dei figuranti. Tanti i cittadini presenti, che hanno seguito con interesse il presepe vivente, confermando l’attaccamento della comunità a una tradizione che ogni anno accompagna l’attesa del Natale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto oratorio Gerenzano: un momento dell’iniziativa del presepe vivente in paese)

26122025